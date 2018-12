Yucatán.- El cantautor Armando Manzanero confirmó que en Mérida tendrá su propio museo, y que el Turibús local le dedicará la "Ruta de la Nostalgia", que recorrerá los sitios donde nació, vivió y trabajó por varios años."Soy un tipo tocado por la mano de Dios, no todo el mundo tiene ese privilegio", consideró el cantante durante la develación de su estatua, ubicada en un nuevo centro comercial de este destino turístico.El músico, quien este domingo cantó en el segundo día de actividades del Festival Internacional de Trova, señaló que donará a este museo varios de sus objetos, como una bicicleta que dejó cuando se fue a vivir a la CDMX."También van a ver mi primer acordeón y una guitarra que me dio mi papá cuando empecé a tocar. Estando vivo puedo disfrutar de este halago tan grande, sobre todo con los míos", señaló.Acerca de la llamada "Ruta de la Nostalgia" del Turibús, señaló que la gente podrá conocer gran parte de su vida gracias a los lugares donde nació y fue criado."El único lugar donde no va a poder llegar el Turibús es donde crecí", bromeó Manzanero, quien aseguró que se siente pleno con su vida.El interprete agradeció la estatua que develaron en su honor, evento al que acudió el secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Marqués."Esta distinción y estas cosas, no se pagan con nada. Dios los bendiga. Sobre todo me toca vivirlo en un momento en el que estoy con mis plenas facultades", puntualizó.El secretario dio a conocer que tanto el museo, como la ruta del Turibús fueron autorizadas por el propio Manzanero."He hablado para que autorice al Turibús, como lo hicimos con el de Frida Kahlo, en la CDMX, que culmina en la Casa Azul. La ruta de Manzanero servirá para que cuando ya esté el museo", indicó Marqués.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.