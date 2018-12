Madrid— El atleta y actor islandés Thor Björnsson, Gregor Clegane/La Montaña en Game of Thrones (Juego de Tronos), que interpreta en la serie de HBO a uno de los personajes más letales de Poniente y, fuera de la pantalla, ha sido nombrado el hombre más fuerte del mundo, requiere un estilo de vida donde el buen comer, no está precisamente restringido."Ingiero una media de 10 mil calorías diarias, lo que es muchísimo", dijo Björnsson en una entrevista para Uproxx. "Por supuesto, soy un profesional y soy el hombre más fuerte del mundo. Esto es algo que ningún hombre normal podría hacer. Nunca podrías comer esa cantidad de comida, porque estarías cansado, son muchas calorías para ingerir", aseguró.La Montaña, hermano de El Perro en la ficción basada en los libros de George R.R. Martin, mide 2.10 metros y pesa más de 180 kilos. Distribuye sus seis comidas diarias cada dos o cuatro horas. Un horario difícil de seguir cuando se encuentra en pleno rodaje de Game of Thrones (Juego de Tronos)."Por ejemplo, cuando tengo que grabar un día, solo puedo comer en el set entre tomas y si grabo durante 18 horas, definitivamente tengo que descansar el resto del día", explica Björnsson.El actor admitió que esos días él también se escaquea de ir al gimnasio."Tienes que escuchar a tu cuerpo", aconsejó, "algunos días sencillamente no puedes entrenar".Game of Thrones (Juego de Tronos) regresa con su octava y última temporada en abril de 2019, tal y como anuncia el primer tráiler oficial de la nueva entrega que HBO acaba de lanzar.

