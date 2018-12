Ángela Ponce, una de las favoritas a ganar Miss Universo

Ciudad de México— En traje de baño, vestido de gala o con el traje típico de España, Ángela Ponce ha logrado comentarios positivos hasta el momento con su participación en Miss Universo 2018, perfilándose como una de las favoritas para ganar la corona y de lograrlo estaría triunfando en una de las batallas más importantes en su lucha por la inclusión, informó El Universal.“Qué honor y orgullo poder ser parte de la historia de @missuniverse. Esto es por ustedes, por aquellos que no tienen visibilidad, ni voz, porque todos merecemos un mundo de respeto, inclusión y libertad. Y hoy estoy aquí, representando con orgullo a mi nación, a todas las mujeres y a los derechos humanos”, escribió Ángela en su cuenta de Instagram.Ángela nació hace 27 años en Sevilla, España, y originalmente llevó el nombre de Ángel Mario Ponce. Desde muy temprana edad ella se dio cuenta que su identidad de género era ser mujer, así que a los 16 años inició con su tratamiento hormonal y a los 24 se sometió a una vaginoplastia por decisión personal.“Fue para eliminar lo que para mí era una carga y trauma… hay mujeres con pene y hombres con vagina, porque la única clave para ser mujer es ser y sentirte mujer”, declaró a New York Times.Antes de llagar a los concursos de belleza Ángela estudió la carrera de informática, pero al no gustarle no la ejerció.Fue maestra de educación inicial, se preparó como peluquera y finalmente se dedicó al modelaje en Andalucía.En 2015 ganó el certamen Miss Cádiz, una afortunada casualidad ya que Ángela asistió al casting sólo para pasar el tiempo, sin imaginar que llegaría a ganar. Intentó participar en Miss World Spain, pero debido a las reglas de la organización que no permiten que chicas trans ocupen este sitio, no pasó nada con ella en este concurso.Pero a partir de esta experiencia comenzó a trabajar voluntariamente con la Fundación Daniela, que ayuda a niños y niñas transexuales, al igual que sus familias, a enfrentar la situación.Pero en 2018 decidió probar suerte en Miss Universo España, ya que esta organización modificó sus lineamientos para admitir entre sus aspirantes a mujeres transexuales, coronándose el 30 de junio. Ahora Ángela buscará alzarse con el título de Miss Universo y seguir haciendo historia.

