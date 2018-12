'Superman' de Reeve cumple 40

Madrid– Cuando al productor ejecutivo Ilya Salkind le propusieron encargarse de la primera adaptación cinematográfica de Superman, que se estrenó hace ahora 40 años, jamás pudo imaginar que la película protagonizada por Christopher Reeve y Margot Kidder se convertiría en un éxito de taquilla y mucho menos en un hito en la historia del cine.Ahora, cuatro décadas después, Salkind ha revelado algunos de los secretos que escondió aquel primer vuelo de Kal-El en la gran pantalla.El productor, de 71 años de edad, ha estado presentando en el Hollywood Museum su exposición Superhero Legends, que homenajea al Hombre de Acero y otros icónicos personajes. Y ha aprovechado la ocasión para revelar a Fox News algunas claves de cómo se llevó a cabo el primer Superman de Christopher Reeve.‘El Zorro’ inspiró la producción“Estaba caminando por París y había anunciada una película de El Zorro”, explicó Salkind.“Eso me dio la idea de hacer una película de cómics. Ya había leído a Superman cuando era niño, pero de alguna forma ese fue el momento en el que surgió la idea”.Salkind presionó parahacer SupermanSalkind había terminado con ‘Los Cuatro Mosqueteros’ (1974) y estaba buscando un nuevo proyecto en el que trabajar junto a su padre, el también productor Alexander Salkind.“Un día simplemente dije... ¿por qué no hacemos Superman?”, recordó el productor.“Mi padre no tenía ni idea de lo que era Superman y yo le dije ‘Él vuela, y tiene poderes’. Y me contestó ‘Oh, eso suena interesante. Déjame hablar con socios sobre la idea”. Y al día siguiente el padre de Salkind le dio luz verde para comenzar con la producción.Stallone quería el papelSalkind quedó realmente impresionado con la actuación de Stallone en ‘Rocky’ (1976) pero, y pese a la insistencia del actor, en ningún momento pensó en él para interpretar a Clark Kent.“Él realmente quería hacerlo”, dijo a Fox News, “pero simplemente no encajaba para nada en el papel diciendo ‘Hey, Lois’. No era Superman”.Otras estrellas optaron al papelSalkind también reveló que, antes de elegir a Christopher Reeve, DC Comics ya tenía una larga lista de candidatos potenciales para ser Superman.“Tenían estrellas como Al Pacino o Dustin Hoffman que estaban aprobadas pero que no pegaban nada para el papel”, explicó.“Stallone también fue aprobado, por cierto. Robert Redford, Clint Eastwood... ambos lo rechazaron. También probamos a Bruce Jenner pero no era buen actor. No tenía ninguna experiencia”.ReeveS, todo un desconocidoAl día de hoy, Christopher Reeve es una de las grandes leyendas de Hollywood, pero en 1978 todavía era un desconocido para el público.Salkind andaba buscando al actor perfecto para el papel, llegando a pensar incluso al dentista de su esposa. Y aunque Reeve tenía la altura adecuada, su figura distaba mucho de la del hijo de Krypton.“Leyó el papel de Superman y fue fantástico, pero era muy, muy flaco. Así que nos pusimos manos a la obra”, explicó.Reeve se transformó en VaderTras muchas pruebas de casting, Salkind seguía sin tener a su Superman. Sin embargo, la interpretación de Reeve ya había dejado una huella imborrable en su mente: “No pudimos encontrar a otro, así que dije ‘Mira, vamos a hacer que Christopher Reeve haga ejercicio’”.“Así que lo llevamos de vuelta a Londres para que hiciese la prueba con el traje. De nuevo lo hizo de maravilla así que le dijimos ‘Está bien’, pero ¿puedes aumentar tu musculatura?’. Dijo que sí y comenzó a trabajar duro”, explicó.El culturista inglés David Prowse, que interpretó a Darth Vader en 'Star Wars: Una nueva esperanza', fue el elegido para supervisar el entrenamiento de Reeve.“Él ganó como 40 libras (más de 18 kilos) de músculo. Cambió radicalmente”, añadió Salkind.Un director diferente“Originalmente teníamos a Guy Hamilton, que hizo ‘Goldfinger’”, explicó Salkind sobre el proceso de selección del director.“Él estaba en Roma, pero no podía quedarse porque tenía un problema fiscal. Así que tenía que irse todas las semanas a París. Después de un tiempo estaba demasiado cansado y no podía soportarlo más. Fue entonces cuando llamamos a Richard Donner”.Brando, el más difícilSalkind no cabía en sí de la alegría cuando Brando, que estaba en pleno auge de su carrera tras ‘El Padrino’ y ‘El último tango en París’, decidió finalmente aceptar el papel de Jor-El, el padre biológico de Superman. Sin embargo, en un principio el actor se mostró reacio a asumir el papel.