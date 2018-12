Fans le dan tips de belleza

Chicago— Que no se corte el cabello y que se lo cuide con un champú especializado, que se ponga mascarillas para hidratar la piel y que se arregle las cejas. También, que se haga pedicure y manicure y que use ropa de algodón para mantenerse fresco, que se ponga incluso rodajas de pepino congelado sobre los párpados, para descansar los ojos.No, no son indicaciones de alguna revista que haya leído James Bay últimamente, sino las sugerencias imperativas de sus fans para que siempre luzca impecable.De esta manera, cuenta el cantautor inglés, en entrevista, es como se le aproximan las admiradoras que tiene y que le piden que no deje de conservar su pulcra imagen.“Es muy curioso y extraño, algunos sí me hacen plática sobre la música, pero hay muchas chicas que me dan tips para cuidar el cabello y cómo debo arreglármelo. Me piden que no me lo corte y que no lo lave a diario”.“Se me han acercado a decirme qué tipo de mascarillas debo usar y qué me debo poner en los ojos para cuidarlos y descansarlos. Todo, relacionado con mi imagen... es fascinante cómo me dan indicaciones... bueno, supongo que así es y será siempre”, relató Bay, de 28 años y quien arrancó su carrera en 2013.Con su nuevo álbum, Electric Light, editado meses atrás, James Michael Bay se ha colocado en las listas de popularidad, pues sus canciones ‘Wild Love’ y ‘Pink Lemonade’ han sido de las 100 más escuchadas en plataformas como Spotify y Apple Music en el año a punto de terminar.