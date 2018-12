Hace unos años, Megan Fox despertó con una epifanía: “¡Creo que puedo encontrar el Arca de la Alianza!”, se dijo a sí misma.Criada en la fe pentecostal, la actriz anhelaba recobrar un artefacto que habría validado las historias bíblicas que escuchó en su infancia. Y tras visitar la Gran Pirámide de Giza (cuando filmaba ‘Transformers: La Venganza de los Caídos’) se quedó asombrada y ansiosa por explorar más.Después, mientras veía ‘Alienígenas Ancestrales’ en History Channel (sí, Megan sabe cómo les va a sonar esto), vio la luz.“Siempre he sido apasionada de los pueblos y religiones antiguos, de las prácticas de magia ancestrales, pero no sabía qué hacer con eso. Así que comencé a diseñar un programa televisivo”.En ‘Legends of the Lost’, especial de cuatro partes que se emite en EU por Travel Channel, Megan despliega algunas de sus teorías históricas alternativas apoyada en investigaciones emergentes.Por ejemplo, la posibilidad de guerreras vikingas, las propiedades curativas del sonido de Stonehenge, la existencia de gigantes prehistóricos en América del Norte y la probabilidad de que la Guerra de Troya haya ocurrido realmente.Es tu primera vez como creadora y productora ejecutiva, lo cual implica un cambio de carrera. ¿Qué otras sorpresas tienes?— De hecho, hay una película surcoreana en la que interpreto a Marguerite Higgis, quien en 1951 se convirtió en la primera mujer en obtener el Pulitzer por su reportaje sobre la Guerra de Corea. Me ofrecieron el papel y dije: ‘¿Están seguros de que soy la persona idónea para esto?’.Digo, por lo general me ofrecen a la villana, la reina malvada, la desnudista, la prostituta con un gran corazón. Pero esto es algo refrescante, impredecible y emocionante.¿Cómo te gustaría ser vista?— Esa es una buena pregunta espiritual. Y también un poco truculenta porque no sé si importa. Naturalmente nos importa a nosotros, pero no creo que debiera, así que estoy trabajando para trascenderlo.