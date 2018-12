Triunfan 'Las Niñas Bien'

Ciudad de México— ‘Las Niñas Bien’, las mujeres de clase alta que sufrieron la crisis económica de 1982, no sólo hacen ruido en México sino en otras partes del mundo, como Asia.Por eso, la cinta basada en las crónicas de Guadalupe Loaeza, se llevó el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Macao.“Es muy curioso porque siempre tuvimos el temor de que fuera un tema muy local, por situarse en una crisis económica que sucedió en México en un grupo social muy cerrado, pero justo la sorpresa que hemos tenido es que al contrario, resuena en todos lados y conecta con la gente”.“Es cuestionarnos la forma en la que somos opresores y no quieres perder privilegios a costa de que los demás no los tengan”, compartió en entrevista Johanna Murillo, quien interpreta a Inés.La cinta, dirigida por Alejandra Márquez, también ha sido recibida en otros certámenes como el de Toronto y Marrakech.Las clases sociales no son lo único que hay en común con la realidad, sino también lo que se puede ver reflejado en el rol de la mujer actual.“No hay tanta distancia, sigue resonando el tema de mujeres calladas, que asumen roles de tener un estatus y a partir de eso se definen como personas”, dijo la actriz.El personaje que encarnó en la película es la primera en resentir la situación económica que se vivió en México.Márquez fue enlistada por la revista Variety entre los 10 cineastas a observar en 2019, junto con Bradley Cooper (‘Nace Una Estrella’) y Alonso Ruizpalacios (‘Museo’), entre otros, dejando una importante huella.

