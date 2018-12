Animado por el cine

Ciudad de México–Ahora que Alfonso Cuarón invitó a Latin Lover a actuar en ‘Roma’, Joaquín Cosío animó al luchador a desarrollar una carrera en el cine, porque, le dijo, se gana muy bien.Víctor Reséndez, nombre del regiomontano, forma parte del elenco de la nueva cinta del ganador del Óscar, en la que caracteriza al increíble Profesor Zovek, el famoso escapista mexicano.Para el actor significa la gran oportunidad de su vida aparecer en la historia, que tuvo un limitado estreno en salas de cine del país y que ya está disponoble en la plataforma digital Netflix.“Yo no había hecho cine, y me di cuenta de que es muy diferente a cuando haces telenovelas. Acá son muchos tiros de cámaras, aparte de que el formato es diferente”, contó Latin Lover.“De mis escenas hicieron tomas de diferentes ángulos, de cerca, de más lejos, más abierto, de perfil y espalda. Temía que iba a batallar mucho para mis escenas, de hecho, se lo llegué a comentar al señor Cuarón, que si estaba haciendo bien mi trabajo porque estaban repitiendo mucho las tomas”.Por el contrario, el cineasta lo felicitó por su interpretación de Zovek.“Me dijo: este es un trabajo muy completo, Víctor, se repiten varias veces las tomas porque son diferentes tiros, pero ten por seguro que si hubieras hecho mal tu trabajo ya te lo hubiera dicho. Me dijo: estoy muy contento con tu trabajo, entonces respiré porque yo lo que más quería era hacer bien mi trabajo”.Desde el estreno de ‘Roma’, nominada al Globo de Oro como Mejor Película en Lengua Extranjera, varios actores le han hablado a Latin para felicitarlo. Durante una de las premieres en la Ciudad de México, charló incluso con Cosío.“El señor Joaquín Cosío me dijo: mi querido Latin, ya es hora de que te dediques a hacer cine, aquí está padre, aquí trabajas cuando hay películas, trabajas una o dos veces al año, pero es bien pagado, pero yo creo que a él (le pagan bien), la verdad”, comentó.“Digo, tampoco me pagaron tan mal aquí, cuando me dijeron que me había quedado en el casting ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar”.Aunque la participación del luchador se reduce a unos minutos, creyó que lo filmaría en medio día, pero le tomó una semana.Para hacer un buen papel en ‘Roma’, Cuarón lo instruyó personalmente a que hablara como una persona que tiene poder de convencimiento, porque así era Zovek, un líder del escapismo.