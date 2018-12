Los Ángeles- Benicio del Toro aceptó el papel de villano como Swiper, el zorro ladrón, en la próxima cinta de acción en vivo de Dora la exploradora, informó hoy The Hollywood Reporter.Basada en el personaje de la popular serie de TV de Nickelodeon, Dora será representada por Isabela Moner, quien sera una niña acostumbrada a la vida en la jungla con sus padres y ahora obligada a indagar en el terreno inexplorado de la escuela secundaria.La película que finalizó la producción en Australia hace dos semanas, en su reparto incluye a Michael Peña y Eva Longoria como sus padres, así como a Eugenio Derbez, Adriana Barraza y Temuera Morrison, entre otros.La historia de la película muestra a una Dora vinculada a la escuela secundaria que se encuentra liderando a Boots (un mono y su mejor amigo), Diego y un grupo de adolescentes en una aventura al estilo de Goonies para salvar a sus padres y resolver el misterio detrás de un Inca perdido.En la popular serie de televisión Dora, Swiper apareció en casi todos los episodios para robar los artefactos de Dora. El pequeño aventurero pronunció una de las frases clave del programa y pronunció tres veces: "Swiper, no deslizar".James Bobin está dirigiendo la película que se estrenará el 2 de agosto de 2019.Del Toro ha estado en una buena racha este año, repitiendo su papel como un asesino de principios en Sicario: el Día del Soldado y el Coleccionista de los Vengadores de Marvel: la Guerra del Infinito.También protagoniza junto a Patricia Arquette y Paul Dano en la aclamada serie de crimen limitado de Showtime, Escape at Dannemora.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.