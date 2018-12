Proyectarán 'Museo' en Youtube

Ciudad de México— La película ‘Museo’, protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal y el primer largometraje en español que produce Youtube, estará disponible en la versión Premium de la plataforma de internet a partir del próximo 19 de diciembre, informó ayer la compañía.El filme, dirigido por el también mexicano Alonso Ruizpalacios, ha sido generalmente bien recibido por la crítica desde que se estrenó en los cines a mediados de septiembre, y fue galardonado con el Oso de Plata al mejor guion de la 68 edición de la Berlinale.La película, basada en hechos reales, toma como inspiración el robo por parte de dos amigos de 143 piezas del Museo Nacional de Antropología de México, que tuvo lugar en 1985, poco después del devastador terremoto en el país que dejó entre 20,000 y 45,000 muertos.En una entrevista con Efe el pasado septiembre en Canadá durante el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), García Bernal dijo que aceptó participar en el filme incluso antes de que Ruizpalacios tuviese un guion que enseñarle.“Me invita Alonso en un momento en el que todavía no existía guion. Hablamos de la película como tres años antes de que la filmáramos”, explicó.“Y desde el momento en que lo hablamos, estaba convencido porque me encanta lo que (Ruizpalacios) hace, sabía que íbamos a disfrutar mucho trabajando juntos, que yo iba a disfrutar mucho trabajando con él”, continuó.“Así que le dije que sí y me dijo ‘no, léete el guion’ y yo le dije ‘bueno, pero tú sabes que ya casi que sí, antes de leer el guion yo ya estoy convencido’”, añadió con una sonrisa.García Bernal reconoció que la amistad es un “factor importante” a la hora de elegir los proyectos en los que se involucra.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.