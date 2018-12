Acusada de fraude fiscal

Ciudad de México— La Fiscalía de Barcelona presentó este viernes cargos por fraude fiscal en contra de Shakira, según reportó El País.Según el Ministerio Público, la intérprete simuló que tenía una residencia fiscal en las Bahamas para evitar el pago de impuestos en España.La Fiscalía le imputa a la colombiana seis delitos de fraude fiscal cometidos entre 2012 y 2014, con una cuota de defraudación de 14.5 millones de euros.La demanda también se presentó en contra de un abogado de Nueva York que ayudó a la cantante a crear un entramado societario para cometer el fraude.El Ministerio considera que cuando Shakira fue objeto de investigación, la intérprete residía en España, tras hacer pública su relación con Gerard Piqué, defensa del Barcelona.Según la ley española, cuando un ciudadano pasa la mitad del año más un día en España, debe ser considerado como residente a efectos fiscales y tiene que pagar impuestos en el País.El documento presentado señala que la intérprete vivía en España de manera habitual, primero en Barcelona y luego en Esplugues, posteriormente construyó el domicilio familiar junto a Gerard Piqué, además de que las estancias fuera del país fueron por motivos profesionales y de corta duración, con la excepción de cuando viajó a Estados Unidos para participar en el programa The Voice.Además, el escrito menciona que entre 2012 y 2014 Shakira no estuvo presente ningún día físicamente en Bahamas, por lo que sus obligaciones fiscales eran en España, por el total de su renta mundial.¿Embarazada?Durante su intervención el en un programa matutino Mhoni vidente recordó que hace unos meses comenzaron las versiones del embarazo, pero hasta ahora son ciertas, al menos para ella.“Todo el mundo comentaba hace como tres meses o cuatro que estaba embarazada, pero no, yo creo que ahora que terminó la gira, se fue con Piqué y ahora sí le pegó a los 41 años y ahora sí es una niña. Yo la veo embarazada, así que Shakira: bendiciones!”, dijo.Desde que es mamá, la vida de la colombiana cambió. Con Milan y Sasha, de 5 y 3 años, respectivamente formó una familia junto al futbolista español.“Es sólo cuestión de tiempo que nos organicemos. Ser madre es una nueva dimensión del amor. ¡Definitivamente queremos tener más niños!”, dijo hace un año a la revista Aló.La intérprete no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. Solo el tiempo confirmará si las predicciones de Mhoni fueron acertadas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.