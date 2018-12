Cargando

Ciudad de México.- Tras semanas de rumores, todo apunta a que Miley Cyrus aparecerá en Black Mirror. Durante una entrevista con Howard Stern, la estrella del pop no pudo confirmar su paso por la serie, pero dio suficientes pistas para dejar claro que estará en la ficción de la plataforma de streaming."Si lo adivinas, entonces sacudiré la cabeza 'sí' o 'no'", dijo la cantante.Según The Hollywood Reporter, "Cyrus explicó que en realidad no ha pronunciado el nombre de la serie, porque nadie le dijo que aún que podía hablar oficialmente sobre su papel como estrella invitada".Sin embargo, durante la entrevista Stern confirmó su rol en Black Mirror.Stern le preguntó a Cyrus si estaba planeando trabajar en superproducciones, especialmente ahora que Lady Gaga ha obtenido tan positivas críticas por A Star is Born.Cyrus reveló que normalmente "odia todo" en lo que actúa. Sin embargo, no es ese el caso de Black Mirror."Estoy realmente emocionada de que todos vean el 'proyecto de sacudir la cabeza' al que dije sí", bromeó. "En el momento en que digo que nunca más quiero volver a trabajar en algo, de repente, ahí estoy ", confesó.A pesar de no estar satisfechas con sus anteriores proyectos como actriz, Cyrus mantiene una mente abierta sobre su regreso a la televisión."Odio todo, pero fue la primera vez que me fui de un lugar sintiéndome realmente orgullosa de mi trabajo... Aunque si a mí me gusta eso podría significar que es horrible", dijo Cyrus.Cyrus no reveló mucho sobre lo que vivirá en la serie, pero dejó caer que jugará un "papel dinámico" que "tiene muchos lados diferentes".La artista habló sobre cómo se sentía al filmar la serie mientras su hogar estaba siendo destruido por los recientes incendios de California."Fue mientras ocurría toda la devastación de Malibú, y fue una experiencia de aprendizaje muy extraña para mí, porque estaba muy lejos de casa y la serie ya es de por sí muy oscura. Pero aprendí mucho sobre mí misma", desveló.Si bien no hay una fecha de lanzamiento oficial para la próxima temporada de Black Mirror, todo apunta a que la ficción regresará en 2019.