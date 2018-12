Ciudad de México.- A través de su cuenta de Twitter, Ana Brenda reaccionó a una publicación que aseguraba que su relación con Iván Sánchez había llegado a su fin, publicó El Universal.Sin dar detalles, la actriz escribió:"Las relaciones de pareja y las separaciones son solo de dos, uno no puede tomar decisiones que el otro no esté de acuerdo. Dicho esto, cuando tienes pactados compromisos en entrevistas 'donde pediste no te tocaran el tema' te preguntan por eso específico, yo no puedo ni voy a mentir".Ana Brenda lamentó que se hubiera publicado lo referente a su vida privada, en respuesta a información de la revista "¡HOLA!", donde la actriz reveló su separación con Iván Sánchez."Iván y yo estamos ahorita en un proceso que no podemos vernos mucho físicamente. Lo amo, lo adoro y es una persona súper especial", dijo en dicha entrevista."Hay súper buena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé qué pueda pasar el día de mañana", expresó."Es imposible forzar algo cuando estás tan lejos. Yo no tengo un solo día libre grabando la serie, y él también está metido de lleno en su carrera de vuelta en España, con un proyecto en el que le está yendo muy bien".