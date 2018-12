De Janet Jackson a Radiohead en el Salón de la Fama del Rock

Los Ángeles.- Como cada año, el museo del Salón de la Fama del Rock and Roll agregó a sus filas honoríficas a distintos artistas de la industria de la música por sus contribuciones en géneros como Rock, Blues, R&B, Folk, Pop y en ocasiones hasta Hip-Hop.En esta ocasión los artistas elegidos fueron Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Def Leppard, The Cure, The Zombies y Roxy Music, según reportó Excélsior.Mientras tanto, la revista Rolling Stone difundió que en esta ocasión agrupaciones nominadas como Rage Against The Machine, Kraftwerk o Devo quedaron fuera.Una de las cantantes incluidas, Stevie Nicks de Fleetwood Mac, comentó su reacción: “Tengo mucho que decir sobre esto, pero guardaré esas palabras para más adelante. Por ahora sólo diré, he estado en una banda desde 1968. Ser reconocida por mi trabajo en solitario me hace respirar profundamente y sonreír. Es un sentimiento glorioso”.La ceremonia de inducción de El Salón de la Fama del Rock and Roll, se llevará a cabo el 29 de marzo del 2019 en Brooklyn, Nueva York.