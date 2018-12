Promueve Eros la fe

Ciudad de México— La música debe fungir como un método de esperanza para la gente que día a día sufre problemas, mas no como un reflejo de estos mismos.Así lo consideró el cantante Eros Ramazzotti, quien, a pesar de ello decidió incluir en su nuevo disco, ‘Hay Vida’ una melodía en la que denuncia estos conflictos globales."Hay más de 7 mil millones en la Tierra, todos hablan y ninguno piensa. Hay siempre otra guerra por la supervivencia, detrás de cada historia otra señal de decadencia...", reza una frase de su canción "Por el Resto Todo Bien".Pero para el italiano, lo importante es expresar el lado positivo en la música."La idea de las canciones no siempre es repetir lo que sucede afuera en el mundo. Lo que debe de hacer una canción es reflejar un estado de pureza y honestidad para que se vuelva en algo que la gente le guste recibir, sembrar incluso un sueño que podría llevar a cambiar el mundo", afirmó ayer el compositor en conferencia de prensa.Su nuevo álbum, lleno de temas positivos, ya se posiciona en el número 1 de los materiales más vendidos en Italia, Austria y Suiza, a una semana de su lanzamiento.La clave para lograrlo es mantenerse actualizado, dijo, tanto en los sonidos como en el lenguaje, sin perder su esencia.En este disco, el 14 dentro de sus 35 años de carrera, el italiano plasma duetos con Luis Fonsi y Alessa Cara, con quienes hizo una gran mancuerna, según dijo."Luis es una persona que me parece muy humana, un buen cantante y un muy buen artista."Hay muchos buenos, pero conociéndolo es una persona meramente humilde y tranquila. Luis es un ejemplo típico de aquellos artistas que no saltan a la fama de un día para otro, se toma el tiempo para lograrlo, demuestra que se requiere de mucha humildad en esta profesión", expresó Ramazzotti.Con el tema "Por las Calles las Canciones", el europeo incursionó en lo que llamó un reguetón a la italiana.Eso sí, dijo que le faltan muchas otras colaboraciones con más latinoamericanos.Reveló además que su secreto para sentirse joven es cuidarse, no consumir alcohol ni drogas."Sin la salud no se puede disfrutar de nada. Otra cosa importante para mí es la familia. Pasé mi vida tratando de formar una, en algunas ocasiones no lo logré y esta vez sí que lo hice".El 17 de febrero de 2019, el cantante iniciará su ‘Vita Ce N'È World Tour, con el que recorrerá los cinco continentes’.

