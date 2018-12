Se disculpa Miss EU por comentarios

Ciudad de México— Sarah Rose Summers, quien fue coronada como Miss Estados Unidos la pasada primavera, pidió disculpas a través de Instagram por los comentarios que realizó sobre la capacidad de habla inglesa de Miss Vietnam y Miss Cambodia."@MissUniverse es una oportunidad para que las mujeres de todo el mundo aprendan sobre las culturas, experiencias de vida y opiniones de cada una. Todas venimos de diferentes orígenes y podemos crecer juntas", escribió Summers en una publicación."En un momento en el que intenté admirar el coraje de algunas de mis hermanas dije algo que ahora me doy cuenta de que puede percibirse como no respetuoso, y me disculpo".La celebridad agregó que con sus amistades, en su carrera y en su vida personal ha intentado mostrarse como una mujer compasiva y empática, que nunca intentaría lastimar a otra persona."Estoy agradecida por las oportunidades de hablar con Nat, Miss Camboya, y H'Hen, Miss Vietnam, directamente sobre esta experiencia. Estos son los momentos que más me importan", se lee en el texto.La ganadora del concurso de belleza de Estados Unidos realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram Live este miércoles, y cuando la cuestionaron sobre Nat Rern (Miss Camboya) y H'Hen Nie (Miss Vietnam), ella se burló de la forma de ambas de hablar inglés.De acuerdo con The Hollywood Reporter, Summers dijo que Nie es una persona muy linda pero que finge saber mucho inglés, y que cuando se le preguntaba algo en ese idioma, ella sólo asentía y sonreía.Sobre Miss Camboya, dijo que no habla inglés y que ninguna otra persona conoce su idioma, lo cual hizo que su comunicación con ella le fuera confusa.El certamen Miss Universo 2018 se llevará a cabo el 16 de diciembre en Bangkok, Tailandia.

