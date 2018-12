Amazon seduce a Jackson

Los Angeles— Cuatro años después de que Peter Jackson pusiera punto final a su visión de la Tierra Media y el mundo de J.R.R. Tolkien en cine, con el desenlace de la saga ‘El Hobbit’, no descarta volver a la Comarca y a Mordor.En entrevista, el cineasta neozelandés contó que pese a no estar involucrado en la ambiciosa serie que prepara Amazon Studios de ‘El Señor de los Anillos’, tras recibir una llamada de los productores, le interesa ser parte en el aspecto creativo.“Llamaron por teléfono hace varios meses y les dije que si yo podía estar involucrado de alguna forma o podía ayudarlos en alguna medida, que con gusto”.Aclaró que no sería a nivel dirección, pues desconoce el mundo del pantalla chica.“Comprometerte a una serie como esta es algo masivo. Yo nunca he hecho televisión y no me siento con la experiencia necesaria para hacer algo de esa magnitud.“La verdad es que nosotros tenemos otros proyectos e ideas en mente. No les cerramos la puerta y espero que nos consideren en pequeña medida en el futuro”, puntualizó Jackson.Durante la promoción de su nueva cinta como coguionista, ‘Máquinas Mortales’, el realizador señaló que Amazon Studios quería arrancar de inmediato el proyecto, lo que lo hizo replantearse la posibilidad de estar involucrado en un mundo que, de alguna manera, él. confeccionó con sus filmes.Philippa Boyens, quien coescribió junto a Jackson y Fran Walsh los guiones de las trilogías de ‘El Señor de los Anillos’ y ‘El Hobbit’, también le dio su voto de confianza a la serie, que contará con un presupuesto de mil millones de dólares, un presupuesto inédito para un proyecto de la pantalla chica, de acuerdo con The Hollywood Reporter.“La serie se me hace una muy buena idea. Existen todavía muchísimas historias que puedes contar dentro del mundo de Tolkien, pero sí de algo estoy segura, es que yo no podría hacerlo.“Esta nueva etapa necesita caer en manos frescas y jóvenes. Esa es la única forma que veo para que las nuevas generaciones se enamoren de esta mitología”, compartió la también productora.Según el portal The One Ring, la serie contará con cinco temporadas y la posibilidad de spin-offs. La primera historia a narrarse sería la juventud de Aragorn, personaje encarnado por Viggo Mortensen.“Lo que me gustó mucho es que quieren que la serie se sienta que forma parte del mismo universo de las películas, con el mismo diseño de producción y visuales. Eso lo aprecio mucho”, remató Jackson.Rumores afirman que el proyecto podría filmarse de nuevo en Nueva Zelanda y emplearía los efectos visuales de Weta Digital, empresa encargada de las películas.