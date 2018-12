Piensa en el retiro

Los Angeles— En una entrevista con The New York Times, publicada, Ellen DeGeneres reveló que dudó antes de extender su contrato hasta el verano de 2020. Contempló mucho el asunto y, en el camino, consultó a su hermano, a otro comediante y a su esposa, Portia De Rosi.Ganadora de 32 Emmys, DeGeneres aseguró que De Rossi está a favor de que ella deje el show de entrevistas, mientras que su hermano cree que el público necesita su dosis diaria de positividad. “Ella se molesta cuando mi hermano me dice que no puedo parar”, dijo DeGeneres sobre su esposa, con quien se casó en 2008.De Rossi le responde, “simplemente creo que es una actriz y comediante de standup tan brillante que este show de entrevistas no representa toda su creatividad. Hay otras cosas a las que podría dedicarse”. Sin importar qué pase, De Rossi explicó, “no veo el fin de su show como el fin de su carrera”.DeGeneres dice que le encantaría hacer otra película e interpretar a “alguien desagradable” alguna vez.Sobre los rumores de que es antipática fuera de cámaras con los miembros de su equipo, DeGeneres se defendió. "Me molesta que alguien diga eso porque es una absoluta mentira. El primer día dije, ‘La única cosa que quiero es que todos aquí estén felices y orgullosos de donde trabajan, si no lo están, no trabajen aquí'", explicó la anfitriona. “Nadie alzará su voz o no será agradecido. Esa es la regla hasta el día de hoy”.En su primer especial de stand-up desde 2003, ‘Relatable’, a estrenarse el 18 de diciembre en Netflix, DeGeneres muestra otro lado de su personalidad. “Quería mostrarme completa. El show de entrevistas soy yo, pero también interpreto el personaje de anfitriona de un show de entrevistas”, dijo. “Hay una pequeña diferencia”.