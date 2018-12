Nominan actores a Gaga como Mejor Actriz

Ciudad de México— Lady Gaga fue nominada este miércoles por el Sindicato de Actores de Estados Unidos (Screen Actors Guild Awards), por su actuación en la película Nace Una Estrella.Gaga compite en el apartado de Mejor Actriz contra Glenn Close (The Wife), Olivia Colman (La Favorita), Emily Blunt (El Regreso de Mary Poppins) y Melissa McCarthy (¿Puedes Perdonarme?), publicó el Sindicato en su cuenta oficial de Twitter @SAGawards.Nace una Estrella, que la cantante protagoniza, lidera las nominaciones con cuatro: Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto y Mejor Elenco, en ésta última categoría en la que competirá contra Pantera Negra, Crazy Rich Asians, Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury y el drama histórico El Infiltrado del KKKlan.La Favorita le sigue con tres nominaciones: Mejor Actriz (Olivia Colman) y figura dos veces en el apartado de Mejor Actriz de Reparto (Emma Stone y Rachel Weisz).El Infiltrado del KKKlan también logró tres postulaciones: Mejor Elenco, Mejor Actor (John David Washington) y Mejor Actor de Reparto (Adam Driver).Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (Nace Una Estrella), Rami Malek (Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury), Viggo Mortensen (Green Book) y John David Washington ( El Infiltrado del KKKlan) conforman la categoría de Mejor Actor.Los actores españoles Penélope Cruz y Antonio Banderas fueron considerados por sus papeles en televisión American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace y Genius: Picasso, respectivamente.En la categoría de Mejor Actriz en una Miniserie o Telepelícula, Cruz competirá con Patricia Clarkson (Sharp Objects), Emma Stone (Maniac), Patricia Arquette (Escape at Dannemora) y Amy Adams (Sharp Objects).Banderas tendrá como rivales en la categoría de Mejor Actor en una Miniserie o Telepelícula a Anthony Hopkins (King Lear), Hugh Grant (A Very English Scandal), Bill Pullman (The Sinner) y Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace).La 25 edición anual de los premios del Sindicato de Actores se celebrará el domingo 27 de enero, en el teatro Shrine de Los Ángeles.