Condiciona Emma Coronel a Kate del Castillo si hace película

Ciudad de México— La actriz mexicana Kate del Castillo tendría que solicitar permiso a Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, si desea hacer la película sobre la vida de su marido, informó El Universal.“No sé si vaya a hacer ella la película, ya se tendrá que ponerse en contacto conmigo, porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín tiene que ver conmigo”, dijo Coronel a la cadena Telemundo.En su primera entrevista desde que inició el juicio por narcotráfico a “El Chapo” en un tribunal de Nueva York, Coronel subrayó que Del Castillo “o quien sea que quieran o vayan a hacer algo en relación de su vida o lo que tenga que ver con él, pues lo tendrán que ver conmigo”.Hace unos días, Kate del Castillo dijo que sigue siendo la única que tiene los derechos para realizar la historia de Guzmán, quien supuestamente se los cedió tras un encuentro en 2016 en la sierra de Sinaloa, en el norte de México.Kate, estrella de la teleserie "La Reina del Sur" que se sabe era de las favoritas de “El Chapo”, dijo que la serie sería hecha en un futuro, “cuando sea el tiempo”.En un extracto de la entrevista que será transmitida esta noche por la cadena Telemundo, Coronel, quien ha asistido a todas las audiencias del juicio de "El Chapo", dijo sentirse emocionada cuando ve sonreír a su esposo. “Qué bueno que por lo menos dentro de todo esto él tiene la capacidad de sonreír”.Coronel dijo que la “incomoda” que la vinculen con el narcotráfico, porque "yo no he hecho ninguna cosa ilícita, creo que ya esta más que claro”, aunque dijo que entiende que es parte del proceso que vive su esposo y hay que esperar que “el juez decida si es culpable o inocente”.Dijo que como cualquier persona normal, ella hace su vida, sale y se divierte, al ser interrogada sobre una foto que se viralizó en la red Instagram junto al vocalista de Los Tucanes de Tijuana, Mario Quintero, y precisó que la imagen es de hace un año y que es fan del cantante.“Soy una persona normal, salgo a fiestas y me divierto con mis amigas… estoy segurísima que Mario no tenía idea de quién era en ese momento”, señaló.Coronel, de 29 años, se ha convertido en un personaje mediático durante el juicio de su esposo que inició a princpios de novimebre. Es una exreina de belleza y ha llamado la atención por su estilo.“El Chapo” Guzmán fue extraditado en enero de 2017 a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.