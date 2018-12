Los rostros de Sharon Tate

Ciudad de México— Margot Robbie, Kate Bosworth y Hilary Duff encarnarán, en tres proyectos distintos, a la actriz Sharon Tate, que en 2019 cumplirá 50 años de haber sido asesinada por el clan Charles Manson.En el caso de Duff, se trata del proyecto ‘The Haunting of Sharon Tate’, largometraje producido por el mexicano Jorge García Castro. El filme, en tono de thriller, presentará a quien fuera mujer del cineasta Roman Polanski ya embarazada, a meses de su muerte.“Caracterizada, Hilary se parece mucho a Sharon Tate. Lo hace muy bien”, dijo García Castro en charla telefónica. “La película es sobre sueños, premoniciones que Tate tenía. Veía que la iban a matar de la misma manera en que murió”.Sharon, estrella de filmes como ‘El Valle de las Muñecas’ y ‘La Danza de los Vampiros’, fue apuñalada hasta la muerte por seguidores de Manson, el 9 de agosto de 1969.Dirigido por Daniel Farrands, escritor y productor especialista en cine de terror, ‘The Haunting of Sharon Tate’ se estrenará a mediados del próximo año. Manson se verá mínimamente en pantalla, mientras que Polanski no aparecerá.García Castro, ganador del premio Reel Social Club por su filme ‘In a Relationship’, estelarizado por Emma Roberts, aseguró que fue un placer trabajar con Duff.Con el aval familiarMargot Robbie, dará vida a Tate en ‘Once Upon a Time in Hollywood’, de Quentin Tarantino, largometraje que no estará enfocado en su historia.“La gente cree que sabe de qué va la película de Tarantino, pero no es así. Estoy agradecida con Quentin por dejarme leer el guion y por sentarse conmigo a explicarme su visión”, escribió en Twitter Debra Tate en agosto, aunque previamente había criticado el proyecto.

