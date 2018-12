Derbez estrena show en Amazon Prime

Ciudad de México.- El comediante Eugenio Derbez iniciará su carrera por las plataformas de streaming con la serie ‘LOL: Last One Laughing’ (El último en reírse), que se transmitirá por Amazon Prime.El proyecto es un concurso en el que 10 comediantes mexicanos entran a una casa y por 6 horas intentan hacerse reírse entre sí, el último en quedarse ganará un millón de pesos, informó Excélsior.El también director y productor explicó que para él este proyecto significa apoyar a talento cómico nuevo.“En la vida tienes dos maneras de reaccionar ante lo que te pasa: todos tenemos historias de ‘mi papá, mi mamá me hizo’, o ‘en el trabajo me bulearon, me cerraron puertas…’, a todos nos ha pasado. Uno tiene la opción de ser como lo que ocurrió, o no querer hacer lo mismo. Por eso elijo apoyar a los jóvenes. A mí me costó mucho trabajo al inicio; tengo anécdotas terribles que no quiero contar, pero yo sí quiero ayudar”, comentó.La serie que se estrena el 14 de diciembre, es una adaptación mexicana de la japonesa ‘Hitoshi Matsumoto presents Documental’, también de la plataforma Amazon.