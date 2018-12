Jason Momoa, de Aquaman a sex symbol del momento

Uno de los actores a seguir en estos momentos es el protagonista de Aquaman, hablamos de Joseph Jason Namakaeha Momoa, quien ha impactado por su aspecto rudo que lo ha catapultado como uno de los sex symbol del momento, publicó El Universal.Jason Momoa nació en Hawái en 1979 y saltó a la fama por su personaje en Game of Thrones, Khal Drogo, que le quedaba a la perfección resaltando su personalidad fuerte y ruda impulsada por su larga melena alborotada y una barba casi de náufrago.Pero Jason Momoa es una persona sensible y comprometida, le gusta apoyar causas sociales, es amante de los animales y tiene mucho sentido del humor. Sí, con esa musculatura sabe ayudar a los demás.Momoa es fanático de los deportes extremos, además adora tomar cerveza, tambien se le ha visto disfrutar y hacer bromas durante las alfombras rojas.Jason Momoa ha retomado más fuerza por interpretar al famoso superhéroe Aquaman, su primera aparición como el Rey de los Siete Mares fue en Batman v Superman en el 2016, para tener una película en solitario en 2018.Existieron rumores sobre un posible regreso de Jason Momoa al papel de Khal Drogo en la última temporada de Game of Thrones, pero él mismo lo desmintió, asegurando que no tiene intenciones de hacerlo pues no tendría sentido, aunque por la demanda de sus seguidores interpretó al personaje en un sketch de Saturday Night Live.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.