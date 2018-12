Game of Thrones: Revelan la clave para sobrevivir en la serie

Madrid— Quién sobrevivirá a la batalla final de Game of Thrones (Juego de Tronos)? Ahora que tan solo quedan meses para el final de la serie de televisión basada en las novelas de George R.R. Martin, Investigadores de la Universidad Macquarie, en Australia, han publicado un estudio que revela qué características reúnen los personajes con más posibilidades de superar el alto índice de mortalidad de Poniente.Según un artículo publicado en Injury Epidemiology, los personajes de la serie de televisión tienen más probabilidades de morir si no cambian de lealtad, y son hombres.Así lo han establecido los investigadores tras evaluar la muerte de todos los personajes importantes en las siete temporadas de la ficción. Analizando sus circunstancias encontraron que los personajes tenían más probabilidades de sobrevivir si cambiaban de lealtad, como Tyrion Lannister, quien cambia su lealtad entre las casas de Lannister y Targaryen.El riesgo de muerte también es mayor para los personajes "de baja cuna" (no un señor o una dama), en comparación con los que eran "de alta cuna"."El riesgo de muerte es alto entre los personajes de 'Game of Thrones'. Al final de la séptima temporada, más de la mitad de los personajes había muerto, 186 de los 330 personajes que incluimos en este estudio, y las muertes violentas son, con mucho, las más comunes", señala el autor del estudio, Reidar Lystad, epidemiólogo de lesiones del Instituto Australiano de Innovación para la Salud.El doctor Lystad agrega: "Aunque estos hallazgos no son sorprendentes para los espectadores habituales, hemos identificado varios factores que pueden estar asociados con una mejor o peor supervivencia, lo que puede ayudarnos a especular sobre quién prevalecerá en la temporada final".Los autores encontraron que la mayoría de las muertes tuvieron lugar, obviamente, en Poniente (80,1 por ciento) y el lugar más común de muerte fue en el hogar.Las causas más frecuentes de muerte fueron violentas (73,7 por ciento) y, en particular, las heridas de cabeza y cuello, incluidas 13 decapitaciones.Solo se han producido dos muertes por causas naturales en las siete temporadas del programa: como las del Maestre Aemon y la Vieja Tata, quienes murieron de vejez. El resto de las muertes han sido producidas por quemaduras (11,8 por ciento) o intoxicaciones (4,8 por ciento).Las circunstancias más comunes de muertes son asalto (63 por ciento), operaciones de guerra (24,4 por ciento) y ejecuciones legales (5,4 por ciento).La probabilidad de morir dentro de la primera hora después de la primera aparición en la pantalla es en Game of Thrones (Juego de Tronos) de alrededor del 14 por ciento. El tiempo de supervivencia de un personaje oscila entre 11 segundos y 57 horas y 15 minutos. El tiempo medio de supervivencia está estimado en 28 horas y 48 minutos.Los investigadores recopilaron datos sobre la mortalidad y la supervivencia de 330 personajes de los 67 episodios de las temporadas uno a siete deGame of Thrones (Juego de Tronos). Registraron datos sobre el estado sociodemográfico de los personajes, incluido su sexo, estado social, tipo de ocupación, afiliación religiosa y lealtad, junto con su tiempo de supervivencia y las circunstancias de su muerte.Los investigadores verificaron todos sus datos con Internet Movie Database (IMDb) y Game of Thrones (Juego de Tronos) Wiki.