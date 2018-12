Kate del Castillo asegura poder regresar a México sin problemas

Ciudad de México.- Kate del Castillo presentó su nuevo tequila, ‘Honor’ en Miami, y ahí aprovechó para acercarse a los medios y aclarar su situación legal y sus planes sobre hacer algún proyecto relacionado a ‘El Chapo’.Según informó Vanguardia, la actriz comentó: “Nadie me tiene que dar luz verde a mí, realmente no necesito luz verde. Mi caso está cerrado legalmente, nadie me tiene que hacer a mí ningún favor. No necesito favores, me los han ofrecido; no los necesito porque no he hecho nada malo, así que no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno para regresar a México”.Dijo que le llevará a sus padres botellas de su tequila y que comerá tacos con ellos, pues quiere celebrar Navidad con su familia.También mencionó su idea de contar la historia de ‘El Chapo’ en una serie o documental y que nada más ella y Sean Penn tienen autorización del narcotraficante para hacerlo. A pesar de que de siempre se le relacione con él, dijo que no se arrepiente.