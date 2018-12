Sale con exviolador

Ciudad de México— El nuevo novio de Nicki Minaj resulta que es un delincuente sexual registrado que ya cumplió una condena por homicidio involuntario y el intento de violación de una niña de 16 años, según informó TMZ.Los antecedentes penales de Kenny Petty salieron a la luz hace unos días, luego de que Minaj subiera una foto al lado de su pareja a su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con 96 millones de seguidores.“¿Algunas vez has logrado salir de ese pueblo en donde nada sucede? No es ningún secreto que a nosotros dos se nos está acabando el tiempo”, escribió Minaj al lado de la instantánea.Según varios reportes, la pareja acaba de pasar unos días juntos para celebrar el cumpleaños 36 de la intérprete y han sido fotografiados ya en varias ocasiones.En los documentos policiales de la División de Servicios de Justicia Criminal del Estado de Nueva York, replicados por el diario The Sun, se indica que el 16 de septiembre de 1994, Petty fue detenido por la Unidad de Delincuentes Sexuales, por haber tenido relaciones con una joven de 16 años.El reporte explica que Kenny utilizó un instrumento punzocortante durante el intento de violación.Fue sentenciado de 18 a 54 meses en una prisión del estado, aunque es incierto cuánto tiempo pasó encerrado realmente. Sin embargo, sigue registrado como delincuente sexual en Nueva York.Petty pasó siete años tras las rejas tras haber sido encontrado culpable de homicidio en 2006. En su declaración dijo que era inocente de haber baleado a un hombre llamado Lamont Robinson.Originalmente, el departamento de policía acusó al novio de Minaj, que ahora labora en la industria musical, de asesinato en segundo grado, pero Kenny logró entablar un trato con la fiscalía.

