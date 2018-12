Imprime Serkis drama a Mowgli

Ciudad de México— Ni el clásico animado ni la versión live-action de ‘El Libro de la Selva’ perturbaron o disuadieron a Andy Serkis de la visión que quería lograr en ‘Mowgli: Relatos de El Libro de la Selva’.“Cuando comencé este proyecto fue antes de que hubiese otra versión, así que no había problemas de continuidad. Entonces, a mí Warner Bros. me asignó el proyecto como en 2011, 2012 y ya en 2013 el guion estaba bastante adelantado.“Fue justo cuando empezamos producción que se anunció que se haría la versión live-action, pero no me preocupé porque sabía que serían de distintos tonos, ellos iba a tratar de emular la caricatura y por definición la de Disney tenía que ser familiar”, compartió Serkis en conferencia de prensa.El actor, quien debutó como director con esta cinta de Netflix, dijo que su versión deja a un lado el colorido y la aventura para hacer un drama más intenso.“Hay verdaderas consecuencias y peligrosos para Mowgli, y también una aventura con muchas emociones. Había ni planes de continuarlo, a mí me condicionaron”, agregó el realizador.Disponible ya en Netflix, la cinta basada en los relatos de Rudyard Kipling cuenta con las actuaciones de Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch y el propio Serkis, quienes utilizaron la tecnología de captura de movimiento para dar vida a los animales de la historia.“Por ejemplo, aquí fue distinto que en ‘El Planeta de los Simios’, donde ves que es una especie que estás aprendiendo a hablar, sino que aquí son animales hablantes por eso era lógico usar actores.“Hablan de la condición humana, representan a humanos, así que los diseñamos basados con el rostro de ellos”, sostuvo.Conocido por interpretar a Golum en‘El Señor de los Anillos’ y a King Kong en la cinta homónima, fue el primer trabajo detrás de la cámara para Serkis.“Conozco y he trabajo con varios actores que son directores y en lo que concuerdo y amo de eso es que entienden a los intérpretes. Es así de simple, pero cierto.“Pueden crear atmósferas en las que al actor no le da miedo explorar, cometer errores, que es lo que creo que un director debería hacer. Sin embargo, muy pocos conocen sobre el proceso histriónico y están más preocupados del aspecto técnico”, expresó Serkis.

