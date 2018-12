Una mujer estadounidense aseguró al medio alemán Der Spiegel haber sido violada por Cristiano Ronaldo en 2009, en Las Vegas, y recibir 375 mil dólares para mantenerlo en secreto.El astro portugués del futbol habría llegado a un acuerdo con su acusadora para silenciarla, con una prohibición incluso para hablar del tema en las citas con su terapeuta, publicó este sábado el periódico The New York Times en su versión en español.Según el rotativo internacional, Mayorga, quien recién se atrevió a desafiar el acuerdo que ella misma firmó para salir a la luz pública, aclara que temía enfrentarse al poderoso magnate y jugador, por lo que pensó que sería mejor aceptar el acuerdo extrajudicial.The New York Times cuestiona que los diarios deportivos en España prácticamente no hablaron del tema y las referencias que publicaban sobre el tema daban más la sensación de haber salido de una publicación de noticias del corazón que de un seguimiento serio.Sin embargo, la presión de grupos de activistas, el movimiento #MeToo más las denuncias realizadas previamente por parte de Football Leaks, así como el seguimiento del grupo de investigación encabezado por el semanario Der Spiegel, hicieron que la noticia fuera demasiado grande como para ser ignorada.Ante esta situación el portugués decidió echar a andar su propia y poderosa maquinaria encabezada por abogados que llevan meses amenazando a Der Spiegel con demandas –que no han concretado– y decidió usar un arma que parece ser más influyente en la era digital: sus cuentas en redes sociales.Con 143 millones de seguidores en Instagram, 120 millones en Facebook y 75 millones en Twitter, el portugués no se ve en la necesidad de acudir a ningún medio a ofrecer una exclusiva para aclarar su postura ni a ser entrevistado para hablar del tema. Basta con una publicación redactada por su equipo (o por él, aunque esto parece poco probable) para sortear cualquier pregunta incómoda y que la prensa deportiva reproduzca sus palabras como una noticia, dejando a un lado una investigación periodística realizada a lo largo de meses y sustentada con documentos, algunos de los cuales llevan la firma de Cristiano Ronaldo.A la Juventus de Turín le fueron suficientes las palabras del delantero para publicar dos tuits que decían: “Cristiano Ronaldo ha mostrado gran profesionalismo y dedicación en los últimos meses, lo cual es apreciado por todo el mundo en la Juventus. Los eventos que presuntamente sucedieron hace diez años no modifican esta opinión que comparte cualquier persona que haya entrado en contacto con este gran campeón”. Cuando ni siquiera su empleador exige rendición de cuentas parece que el caso está ya decidido incluso antes de llegar a juicio.

