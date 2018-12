'Será una gran estrella'

Ciudad de México— Eiza González, quien actualmente rueda el blockbuster ‘Godzilla vs Kong’, tiene todo para convertirse en una gran luminaria de Hollywood, opinó el mítico cineasta estadounidense Robert Zemeckis.Autor de películas icónicas como ‘Volver al Futuro’ y ‘Forrest Gump’, Zemeckis dirigió a la mexicana en ‘Bienvenidos a Marwen’, una biopic que llegará a las pantallas de cine de EU el 21 de diciembre.“Va a ser una gran estrella. Tiene los ingredientes necesarios. Una figura debe tener habilidades actorales, obviamente, tiene que hacer que sus interpretaciones sean honestas, y ser versátil”.“Ella puede hacer comedia, drama. Es talentosa, llena de energía, y es hermosa. Es magnífica”, describe el ganador del Oscar a Mejor Director, en charla telefónica desde Londres.La actriz, de 28 años, comenzó a hacerse un nombre en la industria de entretenimiento más poderosa del mundo hace cuatro años, con la serie From Dusk Till Dawn.Robert Rodriguez, director del filme original y productor del proyecto, la recomendó con Edgar Wright, quien la fichó para su filme de persecuciones y asaltos ‘Baby Driver’.Al parecer, la mexicana ha encantado, pues en los próximos dos años estrenará nueve películas al lado de figuras como Arnold Schwarzenegger, Michael Fassbender, Millie Bobby Brown, Ethan Hawke, Vin Diesel y Milla Jovovich.El más reciente proyecto que sumó a Eiza es ‘Hobbs & Shaw’, spinoff de la saga ‘Rápido y Furioso’.En ‘Bienvenidos a Marwen’, que llegará a México a inicios de 2019, Zemeckis convirtió a Eiza literalmente en una muñeca mexicana que, junto con otras mujeres, defiende un pueblo ficticio llamado Marwencol.“Del rodaje recuerdo que en su primer día, Eiza traía la más espectacular energía, se le veía llena de vida, de confianza, y lista para comerse el mundo”, evoca el realizador.Lo que viene de la mexicana en 2019:-Bienvenidos a Marwen-Alita: Ángel de Combate-Paradise Hills-Highway-Bloodshot-Cut Throat City-Hobbs and Shaw-Godzilla vs Kong-Kung Fury 2

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.