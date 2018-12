Se burlan de Thalía en Instagram por maquillaje

¡Fin de semana ready! ¡A salir! Y yo ya en diva mode con el mega pestañón de mi colección para @eylureofficial. Así que, aquí te voy sabadito sandunguero. 💃🏼👁👄 Ready for the weekend! Feeling like a diva with my @eylureofficial lashes available at @UltaBeauty. 😘





A post shared by Thalia (@thalia) on



Dec 8, 2018 at 9:23am PST