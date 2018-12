Lanzan álbum en vivo y documental

Ciudad de México— La banda británica Coldplay celebra su exitosa gira ‘A Head Full of Dreams Tour’ con el lanzamiento de ‘Live in Buenos Aires’, ‘Live in São Paulo’, ‘A Head Full of Dreams (Film)’, en sus versiones CD, DVD, vinilo y digital.El álbum ‘Live in Buenos Aires’ fue grabado el 15 de noviembre de 2017, en la última noche del ‘A Head Full of Dreams Tour’. El set con 24 canciones pasó a la historia como la primera vez que un concierto de Coldplay es publicado de principio a fin.Mientras que el filme que acompaña a este placa musical, ‘Live in São Paulo’, fue rodado una semana antes, el 8 de noviembre de 2017, se informó mediante un comunicado.La combinación del álbum en vivo, también conocido como ‘The Butterfly Package’, es complementada por el documental de Mat Whitecross, ‘A ead Full of Dreams Documentary Film’, que registra los 20 coloridos años de historia de Coldplay.En tan sólo una noche, el documental proyectado en salas de cine de todo el mundo fue visto por más de 300 mil personas, recaudando más de 3.5 millones de dólares.La gira ‘A Head Full of Dreams’ tour ha sido confirmada como la tercera más grande de toda la historia, llegando a más de 5.5 millones de fans de todo el mundo.‘Live in Buenos Aires’ y ‘Live in São Paulo’ documentan ese show, incluyendo los grandes hits de la banda y sus canciones favoritas, tomadas de sus siete álbumes.