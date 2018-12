Tiene el corazón ocupado

Ciudad de México— Antes de finalizar el año, Rebecca de Alba estrena novio.Aunque no quiso revelar el nombre de la persona que le robó el corazón, la conductora dijo sentirse plena y satisfecha de estar con él.“Un cierre de año en el amor muy increíble de verdad. No es la primera vez que estoy con él en una relación”.“Me cae muy bien, lo amo, no es alguien nuevo, es alguien de mi pasado que se me cruzó nuevamente”, afirmó de Alba en entrevista.La beldad contó que su pareja, que no pertenece al medio artístico, no se encela de los hombres con los que ella se rodea, cualidad de la cual dijo haberse enamorado.“Él es un hombre seguro de sí mismo y es lo único que yo necesito en mi vida, no que sea guapísimo”.“Una mujer que es autosuficiente o que tiene valores como yo, el dinero en un hombre jamás te seducirá. Es una persona ajena al medio, entonces da igual que no dé nombre o apellido”, expresó.Hace casi tres décadas que ambos se conocen. En un inicio intentaron tener algo, dijo la rubia, sin embargo, hasta estos días fue que tomaron el riesgo.Aunque de Alba se ha caracterizado por andar con hombres más jóvenes, en esta ocasión la situación es lo opuesto.La felicidad que invade su corazón la demuestra en cada proyecto, dijo.