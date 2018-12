Reviven Nightflyers

Ciudad de México— A sus 70 años, George R.R. Martin está más activo y vigente que nunca. Y ello se debe principalmente a la esperada octava y última temporada de Game of Thrones, en abril próximo, pero también por el reciente estreno de la serie Nightflyers, adaptada de su novela homónima de los 80.El autor admite que le sorprendió que ese libro fuera adaptado a la TV por el canal SyFy, sobre todo porque no recordaba haber vendido los derechos.Pero cuando leyó las letras chiquitas del contrato que hizo en 1984 para que su obra fuera adaptada al cine (lo que ocurrió en 1987), vio que también incluía los derechos para la pantalla chica.Así que no le quedó sino dar el visto bueno a esta reinterpretación de su historia sobre un grupo de científicos que emprenden un viaje espacial para hallar a una misteriosa criatura alienígena, pero en el proceso son víctimas de la malévola computadora de la nave.En entrevista, Martin nos cuenta sobre el boom que vive en la televisión, pues además está en preproducción un spin-off de Game of Thrones.Melantha Jhirl es una mujer negra en la novela, pero en una de las portadas de los libros y en la película de 1987 es blanca. ¿Qué piensas sobre el blanqueamiento de entonces y de que ahora hayan elegido a la actriz de color Jodie Turner-Smith?Cuando la historia se publicó en la revista Analog, sólo aparecía en la portada una enorme nave espacial, pero un par de años después la reimprimieron y, para mi sorpresa, pusieron a una chica blanca. Le llamé al editor para decirle que era un error. Me dijo: '¿Quieres que se venda? Bueno, pues si ponemos a una mujer negra, no se va a vender'."Con la película pasó lo mismo, aunque no sé si por las mismas razones. Es algo que siempre me molestó, y siempre pensé que debí haberla defendido más. Hoy soy más famoso y poderoso que antes, así que cuando supe que la harían serie, lo único que pedí es que eligieran a una protagonista negra".¿Consideraste darte por vencido cuando salió la película de Nightflyers? Fue por la misma época de Armageddon Rag, tu más grande fracaso comercial...Sí, mi cuarta novela. Aunque tuvo buenas críticas, nadie la compró, a menos no la edición original. Me había comprado una casa con la idea de que Armageddon Rag sería un éxito, pero tuve que sacar una segunda hipoteca. Vivía de mis tarjetas de crédito, y hasta empecé a tomar cursos de bienes raíces."Así que cuando le dieron luz verde a Nightflyers, con lo que me pagaron pude salir de deudas. Todo lo que escribí después ha sido, en gran medida, gracias a esa película. De otro modo, estaría vendiendo casas en Santa Fe".¿Cómo va el spin-off de Game of Thrones?Es el programa al que llamo The Long Night. HBO me dijo que no le diga así, de modo que no es título oficial. Pero sigo que pensando en el proyecto como The Long Night."Lo escribió Jane Goldman, y está en proceso de preproducción. Ya eligieron a Naomi Watts para el elenco, así que es muy emocionante".¿Qué variantes hay entre lo que escribió Goldman y tu concepto original, con la Era de los Héroes y la llegada de los primeros Caminantes Blancos?Bueno, tuvo que hacer algunas adiciones. Si revisas los libros que he publicado hasta ahora, existe muy poca información: una línea por aquí, una línea por allá... Así que Jane tuvo que crear a los personajes, los escenarios y algunos hechos, y yo tuve que revisar cada cosa."Aporté algunas ideas e hice sugerencias. Pero Jane lleva las riendas. Se desarrolla miles de años antes de Game of Thrones. Desembarco del Rey no existía; el Trono de Hierro no existía. Y tampoco había dragones".