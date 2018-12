Triunfa en Hollywood 'a la mexicana'

Ciudad de México— Es orgullosamente latino y ha participado en blockbusters, producciones de Netflix y comedias exitosas con papeles de peso. ¿Cuál es la fórmula de Michael Peña para triunfar en Hollywood? Pues hacerlo “a la mexicana”.“Mi mentalidad, desde que tengo memoria, ha sido trabajar mucho. Llevo 23 años como actor y lo único que sé hacer es partirme el trasero para conseguir lo que quiero”, puntualiza el histrión, nacido en Chicago.“Mis padres siempre trabajaron mucho y es lo único que conozco desde niño. Digamos que siempre he trabajado en Hollywood ‘a la mexicana’”: es decir, chingándole. Y me ha funcionado”.Peña, quien ha destacado en cintas taquilleras como ‘Ant-Man’, ‘Patrulla Motorizada’ y ‘The Vatican Tapes’, nunca ha renegado de sus raíces, aunque admite que fue privilegiado.“Mi familia nació en México y el español fue mi primera lengua. Sin embargo, yo no entendía realmente el concepto de pobreza, con todo y que vivíamos en un barrio muy pobre en Chicago”, reflexiona.“Ser pobre en Estados Unidos no es igual que ser pobre en México. En EU, si tienes un sueño y trabajas duro, puedes llegar lejos. Lo horrible es que en México, aunque trabajes duro, seguirás siendo pobre”.Los padres del actor eran migrantes agricultores: su mamá, Nicolasa, es originaria de San Luis Potosí y se convirtió en trabajadora social, mientras que su papá, Eleuterio Peña, es de Jalisco y trabajaba en una fábrica.“Mi mamá nació en Charcas, San Luis Potosí, y mi papá en Villa Purificación, Jalisco. Cuando fui a sus respectivos pueblos, fue un golpe de realidad muy fuerte. Viven de forma muy humilde y sus trabajos son mal pagados”.“En Estados Unidos al menos tienes un salario mínimo decente, ayuda del Gobierno, un sistema de salud, sindicatos, y lograr algo en la vida es más fácil. Esa realidad me enseñó a ser agradecido”, señala.Peña inició su carrera en cine con la cinta infantil ‘Running Free’ (1994), en donde un niño se hace amigo de un guepardo. De ahí le siguieron papeles pequeños de criminal, policía y latino en varias producciones.Pasó por series como ‘E.R’., ‘Roswell’, ‘NYPD Blue’, ‘Felicity’ y ‘The Shield’, pero fue con la cinta ‘Crash’, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2004, cuando su carrera comenzó a despuntar.Desde entonces ha protagonizado o coestelarizado más de 50 filmes bajo la dirección de directores como Ava DuVernay, David Ayer, Ridley Scott, David O. Russell y el mexicano Diego Luna.Con este último lidera el cast de la serie ‘Narcos: México’, de Netflix, que relata el ascenso al poder del capo Miguel Ángel Félix Gallardo y su encontronazo con un agente de la DEA, interpretado por Peña.“Fue un dolor en el trasero ir a todos estos lugares desérticos, aislados y complicados en México para filmar una serie como ésta, pero creo que era necesario. La gente debe salpicarse de esa realidad”.Durante la producción, el actor de 42 años rodó escenas en Jalisco, el Estado de México y Michoacán, entre otros lugares. Su experiencia le hizo plantearse la meta de trabajar más en el país y apoyar al talento local.“Siempre había querido trabajar en México y ésta ya es la tercera vez que lo hago. Primero fue ‘Babel’, después ‘César Chávez’ y ahora esta serie. ¡Espero hacer más cosas aquí, con más artistas mexicanos!”“Con mi esposa y mi hijo pasamos mucho tiempo en el país y en la Ciudad de México. Vamos mucho a la Condesa, a la Roma y a muchos más barrios de la ciudad. México es riquísimo en cultura e historia. Nos encanta ir a la Casa Azul de Frida Kahlo, a diferentes ciudades, restaurantes y conocer a la gente”.

