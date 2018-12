Roban de la casa de Damiana Villa vestuario de Lucha Villa

Y bueno después de que tuve un día super productivo en entrevistas y promocionando mi show de hoy. Me habla mi hijo para decirme que entraron a robar, yo temblando del coraje no deje de llorar y al llegar a mi casa vi los daños y aunque sólo fue el cuarto de servicio lo afectado me dañaron bastante pues ahí tengo todo mi vestuario, no es justo!!!! Y lo peor ir al MP y no poder levantar el acta que porque la impresora no tiene tinta 😡 así que a esperar a ir nuevamente para que esto no quedé impune y que pague ese tipo que ya sabemos quién fue, pero que hasta que no venga el perito podemos hacer algo. Confieso que me dan ganas de romperle su mandarina pero de esta no se salva!!!!! Todo mi vestuario tirado y la puerta cortada en partes, más todo lo que falta 😤😠😡😡😡🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬





Dec 6, 2018 at 12:29am PST