Risas para aliviar el alma

Los Angeles— A finales de 2017, mientras acunaba a su bebé recién nacido, lo que menos le interesaba a Rose Byrne era el trabajo. Pero entonces Sean Anders la deslumbró con ‘Familia al Instante’ (Instant Family), comedia semiautobiográfica sobre adopción temporal.“Leí el guion y dije: ‘¡Ay, mierda!, ¡uf!’”, recuerda la actriz.Luego le pasó el libreto a su pareja, Bobby Cannavale, quien mientras estudiaba detenidamente las páginas, murmuraba: "¡Oh Dios!" hecho un mar de lágrimas.Quizá fuera la sensibilidad postparto, pero Byrne no pudo decir que no.En ‘Familia al Instante’ (acualmente en cartelera), la actriz interpreta a Ellie, mientras que Mark Wahlberg da vida a Pete. Juntos forman una pareja de clase media que pospuso la paternidad y que ahora, cerca de sus 40, decide que convertirse en padres de acogida es la solución.Una década atrás, Byrne, de origen australiano, irrumpió en la televisión estadounidense como la protegida de Glenn Close en el drama legal ‘Damages’.Después vendrían las comedias ‘Todo Sobre mi Desmadre’ (‘Get Him to the Greek’), con Russell Brand, y ‘Damas en Guerra’ (‘Bridesmaids)’, con Kristen Wiig y Melissa McCarthy.En entrevista telefónica desde el hotel Four Seasons en Beverly Hills, Byrne, de 39 años, platicó sobre la necesidad de encontrar alegría enmedio de una crisis, los peligros de hacer comedia y el regreso de Louis C.K.El año pasado, unos 443 mil niños estadounidenses estaban en custodia temporal. ¿Te preguntaste cómo un tema tan serio podía abordarse en tono de comedia?— Para ser honesta, estaba nerviosa. Sean estaba esforzándose en hacer una película alegre para intentar desestigmatizar a esos niños. Quería hacer una historia un poco más esperanzadora, pero hubo escenas en las que pensé: ¿Estamos siendo demasiado locos? ¿No es un disparate?. No deseaba ser irrespetuosa.Pero contacté con un grupo maravilloso de madres de acogida que fueron muy cándidas y respondieron todas mis preguntas, incluso las más indiscretas. Y simplemente confié en Sean, pues era su historia.En algún punto entre ‘Damages’ y ‘Damas en Guerra’ te convertiste en comediante. ¿Cuándo descubriste que eras graciosa?— No lo sabía en absoluto. Creo que, como todo actor, anhelaba mostrar un aspecto diferente. He sido muy afortunada porque uno es tan bueno como la gente que le rodea.Y trabajar con Kristen Wiig y Melissa McCarthy o Seth Rogen (en ‘Buenos Vecinos’) me hace sentir increíblemente suertuda. Simplemente trato de estar a su altura.Eso es terriblemente autocrítico...— (Risas) Sí, es muy aburrido ser autocrítico, es una cualidad australiana. Pero miro a toda esa gente y creo que les sale tan natural, mientras que a mí no se me da así.La comedia tiene esto que si eres divertida en la vida real, eso no significa que lo seas en pantalla. Los comediantes a menudo son muy serios y oscuros, pero hilarantes en personaje.Participaste en la cinta de Louis C.K. ‘I Love You, Daddy’, la cual fue enlatada luego de las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. ¿Fue difícil?— Por supuesto. Louis fue muy dulce conmigo, fue una experiencia muy respetuosa. Pero, obviamente, es muy complicado, y estoy del lado de las mujeres que se atrevieron a denunciar. Creo que pasará un buen tiempo antes de que la cinta pueda estrenarse, y eso me parece correcto.¿Consideras que es demasiado pronto para un regreso de Louis?— Considero que es demasiado pronto para que lo haga de manera sorpresiva. Si quiere reaparecer, debe avisarle a todo mundo para que así la gente pueda tomar una decisión, del tipo: No quiero ver a este tipo.¿Has notado cambios en la industria luego de los movimientos #MeToo y Time's Up?— Creo que, como en cualquier movimiento, la gente se vuelve ultrasensible. Pero siento que hay muy poco cambio real.