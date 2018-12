Será hotel su casa en la Riviera Maya

Cancún— A dos años de la muerte del cantautor Juan Gabriel, la que fue su casa de retiro e inspiración en la Riviera Maya fue transformada en hotel de lujo, y abrirá sus puertas el próximo 7 de enero con el nombre de Xolumado Insipiration Village By Karisma.La agencia EFE reportó que la propiedad se encuentra exactamente a un costado del predio donde el propio intérprete anunció la construcción del centro de espectáculos ‘Noa Noa’, proyecto que quedó suspendido a raíz su repentina muerte en agosto de 2016 en Santa Mónica, California.La ubicación de la casa del artista siempre se mantuvo en secreto y aunque él mismo hablaba de su vivienda en la Riviera Maya y efectuaba constantes actividades sociales en Cancún, no habían trascendido detalles del lugar.Aunque en el espacio no hay fotografías ni referencias a su anterior inquilino, la esencia del que es considerado como uno de los compositores más grandes de México está presente en cada rincón.“Recordando a un gran amigo, que no podemos decir nombres ni podemos decir planes futuros por cuestiones legales, pero es un lugar que construimos para que viviera, escribiera y fuera feliz”, dijo María Dolores López Lira e Hinojo, directora de Grupo Lomas, de la cadena Karisma.La casa Xolumado, bautizada así por el propio Juan Gabriel en honor a los dueños de la cadena hotelera José Luis Martínez y María Dolores, funcionará bajo el concepto de hotel boutique.En cada uno de sus rincones se pueden apreciar los detalles que dejó plasmados y que hablan no sólo de su amor por su natal estado de Michoacán y por la artesanía mexicana sino también de la etapa personal en la que se encontraba.La propiedad cuenta actualmente con 41 villas, de las cuales sólo 9 corresponden a la etapa inicial y a la casa donde vivía el cantante.

