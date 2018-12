Tiene más que 'Call Me Maybe'

Chicago— Más de 20 millones de discos vendidos, varias nominaciones al Grammy, a los MTV Video Music Awards y a los People’s Choice Awards, pero para muchas de las personas que conocen a Carly Rae Jepsen sólo hay un título: ‘Call Me Maybe’.Hoy de 33 años, y con un buen número de descargas en plataformas musicales, la intérprete, fashionista y emprendedora canadiense dice que no lamenta la fama de su canción más conocida, pero que tiene más.“Creo que es la canción que más satisfacciones y popularidad me ha dado. Me llevó hasta Japón, me hicieron en muñeca, me vi con mi imagen impresa en balones de futbol y salía en miles de comerciales”.“Sí, fue fabuloso, pero hay más canciones, tengo mucho más por ofrecer”, comentó Jepsen, en entrevista.Con ‘Party for One’, su más reciente sencillo ya en el mercado, la originaria de Columbia Británica y egresada del reality show Canadian Idol, comentó que ha trabajado mucho para no ser llamada una “one hit wonder”.“Es que no se trata sólo de una canción, sino de una carrera por completo, de ver todo el panorama. He sacado canciones extraordinarias al mercado, como ‘I Really Like You’ o ‘When I’m Alone’, que las adoro.“Poco ha poco he demostrado que he podido hacer más y quiero seguir mostrando cómo he evolucionado. Apenas tengo un nuevo sencillo que se dio a conocer, pero falta el disco completo, y verán, será un ‘boom’”.Con una intervención ya como ‘Cenicienta’ en el musical de Broadway que montó hace cuatro años, Carly Rae probó como actriz de musicales y le gustó la experiencia. Continúa audicionando.También dijo que le gustaría trabajar en más proyectos para poner su voz en series o películas, tal como lo hizo en ‘Ballerina’, hace dos años.