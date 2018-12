Esta es la lista de nominados a los Grammy 2019

Los Ángeles.- Todo listo para la gran celebración del mundo de la música en la que se premiará a lo mejor del año en distintos géneros y categorías.Diversos medios han publicado la lista completa de nominados y entre ellos se destacan figuras mexicanas como Natalia Lafourcade, Zoé, Calibre 50 o la joven hija de Pepe Aguilar, Ángela.Mientras tanto quien domina las nominaciones, con un total de 8, es el rapero estadounidense Kendrick Lamar.También destaca la nominación del actor Bradley Cooper, acompañando a Lady Gaga en la canción Shallow, extraída de la aclamada cinta ‘A Star Is Born’.A continuación la lista:Álbum del año:“Invasion of Privacy” - Cardi B“By the Way, I Forgive You” - Brandi Carlile“Scorpion” - Drake“H.E.R” – H.E.R“Beerbongs and Bentleys” – Post Malone“Dirty Computer” – Janelle Monae“Golden Hour” – Kacey Musgraves“Black Panther: The Album, Music From and Inspired By” – Kendrick LamarGrabación del año:“I like It” – Cardi B, Bad Bunny y J Balvin“The Joke” – Brandi Carlile“This Is America” – Childish Gambino“God’s Plan” – Drake“Shallow” – Lady Gaga y Bradley Cooper“All the Stars” – Kendrick Lamar y SZA“Rockstar” – Post Malone y 21 Savage“The Middle” – Zedd, Maren Morris y GreyCanción del año (premio a los compositores):"All the stars""Boo'd up""God's plan""In my Blood""The Joke""The Middle""Shallow""This is America"Mejor artista nuevo:Chloe x HalleLuke CombsGreta Van FleetH.E.R.Dua LipaMargo PriceBebe RexhaJorja SmithMejor álbum pop vocal:“Camila” – Camila Cabello“Meaning of Life” – Kelly Clarkson“Sweetener” – Ariana Grande“Shawn Mendes” – Shawn Mendes“Beautiful Trauma” – Pink“Reputation” – Taylor SwiftMejor álbum de rock:“Rainier Fog”- Alice In Chains“Mania” – Fall Out Boy“Prequelle” – Ghost“From the Fires” – Greta Van Fleet“Pacific Daydream” – WeezerMejor álbum alternativo:“Tranquility Base Hotel + Casino” – Arctic Monkeys“Colors” – Beck“Utopia” – Bjork“American Utopia” – David Byrne“Masseduction” – St. VincentMejor álbum urbano contemporáneo:“Everything Is Love” – The Carters (Beyonce y Jay Z)“The Kids Are Alright” – Chloe x Halle“Chris Dave and the Drumhedz” – Chris Dave and the Drumhedz“War & Leisure” – Miguel“Ventriloquism” – Meshell NdegeocelloMejor álbum de rap:“Invasion of Privacy” – Cardi B“Swimming” – Mac Miller“Victory Lap” – Nipsey Hussle“Daytona” – Pusha T“Astroworld” Travis ScottMejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina:“Claroscura” – Aterciopelados“Coastcity” – Coast City“Encanto Tropical” – Monsieur Periné“Gourmet” – Orishas“Aztlán” – ZoéMejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana:“Primero soy mexicana” – Àngela Aguilar“Mitad y Mitad” – Calibre 50“Totalmente Juan Gabriel Vol. II” – Aida Cuevas“Cruzando Borders” – Los Texmaniacs“Leyendas de mi pueblo” – Mariachi Sol de México de José Hernández“¡México por siempre!” – Luis MiguelMejor álbum tropical latino:“Pa’ mi gente” – Charlie Ponte“Legado” – Formell y Los Van Van“Orquesta Akokán” – Orquesta Akokán“Ponle actitud” – Felipe Peláez“Anniversary” – Spanish Harlem OrchestraMejor banda sonora:“Call Me By Your Name”“Deadpool 2”“The Greatest Showman”“Lady Bird”“Stranger Things”Mejor video musical:“Apes—t” – The Carters“This is America” – Childish Gambino“I’m Not Racist” – Joyner Lucas“PYNK” – Janelle Monae“MUMBO JUMBO” – Tierra Whack