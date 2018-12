Deja que capten a sus mellizos

Ciudad de México— Amal y George Clooney habían mantenido a sus hijos lejos de los reflectores desde su nacimiento, en junio de 2017. Quienes intentaron obtener fotos de los mellizos Alexander y Ella incluso se encontraron con una demanda de sus padres.Pero ahora, y de forma inesperada, Amal se paseó por una calle de Nueva York con los pequeños en brazos, permitiendo por primera vez que se les viera la cara. Alexander mantiene un parecido asombroso con su padre mientras que Ella, aunque también guarda similitud con el actor, heredó rasgos de su madre.Poco después del nacimiento de los pequeños, la revista francesa Voici publicó en su portada imágenes de los actores con ellos, a lo que reaccionaron con una demanda."Que no se equivoquen los fotógrafos, vamos a adoptar medidas legales, porque la seguridad de nuestros hijos así lo exige", declaró Clooney a la revista People.Sin embargo, ahora su esposa se mostró muy cómoda en su papel de mamá con los dos chicos en brazos (cada cual con su osito de peluche), y aunque iba vestida de forma casual, conservó el toque chic que la caracteriza.Justamente una noche antes, la abogada había mostrado su faceta más glamorosa y profesional durante un discurso en los Premios de la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas en Nueva York, la noche del miércoles, adonde acudió acompañada de su esposo.Ahí acusó al Presidente Donald Trump de dar "luz verde" a los regímenes autocráticos que encarcelan y matan a periodistas.Amal denunció que los reporteros de todo el mundo están bajo ataque en países como Corea del Norte, Filipinas, Hungría, Turquía y Brasil."El Presidente de Estados Unidos ha dado luz verde a dichos regímenes y ha calificado a la prensa de este país como el enemigo del pueblo. Y, por supuesto, hace dos meses, un periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, entró a un consulado en Estambul y fue brutalmente torturado hasta la muerte", señaló.La abogada especialista en Derechos Humanos ha comentado varias veces que el hecho de que George Clooney sea su esposo es una ventaja para dar visibilidad a su trabajo."Creo que ahora hay más gente que entiende qué está sucediendo con los yazidíes y el Isis, y si puede suceder algo que ayude a esos clientes, entonces creo que dar a este caso un extra de publicidad es algo realmente bueno", dijo al programa News at Six, de la BBC.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.