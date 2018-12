Verá Aquaman con su familia

Ciudad de México— Ha pasado casi un año desde que Jason Momoa concluyó el rodaje de ‘Aquaman’ y lleva otros tres cumpliendo con el plan de promoción en varias partes del mundo para hablar de la película que protagoniza... ¡y que todavía no ha visto!El actor, quien personifica al ‘Rey de los Siete Mares’ y a su alter ego Arthur Curry en la esperada entrega fílmica de DC Comics, contó en videoconferencia desde Nueva York por qué decidió no ver el largometraje dirigido por James Wan.“Ustedes, y mucha gente que ya la vio, tuvieron la primicia antes que yo, porque sólo he visto algunos fragmentos, pero decidí no verla sino hasta la premier mundial, en Los Angeles”, señaló.“Se ha hablado tanto en casa de este trabajo, hemos generado tanta expectativa, amor y agradecimiento por lo que ha sucedido, que preferí esperarme a ir al cine con mis niños, con mi mujer, con mis seres queridos, y disfrutarla el mismo día, al mismo tiempo. Será emotivo, inolvidable y fascinante para todos”.El largometraje tendrá su primera función abierta al público el miércoles en el Teatro Chino.“Con La Liga de la Justicia dimos un breve atisbo de lo que sucedería (en Aquaman), fue una parte de decir: Arthur se hace visible en un fin de semana, se va de fiesta y ya, para luego ponerlo en el lugar estelar de la historia”.“Estamos hablando de su nacimiento, de cómo adquiere los poderes que lo hacen superhéroe, de cómo se vuelve un personaje clave en la historia de la Atlántida y se vuelve un ser mítico. Hay muchos aspectos de él que no fueron dados a conocer, pero poco a poco llegará al público en cine, lo cual me parece, fabuloso”, acotó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.