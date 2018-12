Imaginando a John Lennon

El ocho de diciembre de 1980 pintaba para ser un día normal en el mundo, pero este no fue así ya que cinco minutos antes de las 23 horas, la leyenda del rock John Lennon acaecía en las puertas del edificio Dakota a manos de un fan qué descargó su arma en contra del cantante inglés.Lennon quien hoy cumple 38 años de muerto, saltó a la fama al formar parte de la mítica banda The Beatles, consiguiendo a lado de sus compañeros Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison un reconocimiento mundial y dejando huella en la música por sus excelentes presentaciones.El cuarteto de Liverpool se separó en 1969 debido a diversos mal entendidos entre sus integrantes, dando paso a la carrera como solista de Lennon en la cual creo siete discos, manejando un estilo diferente al que tenía con el grupo y de los cuales salió la mítica canción Imagine.El día de su muerte Lennon salió temprano de su casa para realizar su última sesión de fotos a cargo de la fotógrafa Annie Leibovitz de la revista Rolling Stone, posterior a esto el británico acudió a una entrevista en vivo con DJ Dave Sholin dónde habló sobre el futuro de su carrera como solista.Ese mismo día por la tarde volvía a salir de su departamento ubicado en el edificio Dakota, para acudir Record Plant Studio a terminar una canción que estaba preparando con su esposa Yoko Ono, fuera del edificio lo esperaba un fan quien le pidió un autógrafo en el Disco Double Fantasy sin saber qué horas más tarde el mismo hombre le arrebataría la vida.Tras realizar su participación en los estudios de grabación John regresaba a su casa 10 minutos antes de las 23 horas y ordenó al chófer de su limusina detener la marcha ya que afuera del edificio se encontraban algunos fanáticos entre ellos Mark Chapman, esperando a la estrella del rock.Fue ahí cuando Chapman saludó nuevamente a Lennon y al darle la espalda descargó su arma y con cuatro balazos apagó la luz de una de las máximas estrellas que ha tenido el mundo de la música, al instante del incidente Yoko Ono esposa de Lennon pidió los servicios de emergencia, los cuales acudieron de inmediato transportando el cuerpo a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt dónde minutos más tarde sería declarado muerto a los 40 años de edad.Al darse a conocer la trágica noticia de inmediato impacto al mundo dejando una profunda tristeza en los fanáticos del cantante y el mundo entero.John Lennon fue incinerado por su esposa Yoko Ono la cual indicó que no habría funeral para Lennon y pidió al mundo rezar por John ya que él lo hacía a diario por toda la raza humana, la misma Yoko esparció las cenizas del oriundo de Liverpool en Central Park, dónde tiempo después se crearía el memorial Strawberry Fields.Cabe señalar que Mark no mostraba arrepentimiento por asesinar a Lennon ya que su intención era hacerse famoso por realizar dicho acto, además de tener una mente psicópata llevándolo a cometer el crimen.

