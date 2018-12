Mexicana, la más joven nominada al Grammy

Ciudad de México— Ángela Aguilar sigue sorprendiendo al público mexicano y también al extranjero, pues fue nominada por primera vez al Grammy gracias a su álbum de debut, ‘Primero Soy Mexicana’, en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.“Eran las seis de la mañana y mi hermano me enseñó su teléfono, es súper raro, nunca lo imaginé, ni siquiera con el (Grammy) Latino.“Pienso que está padre porque estoy muy chiquita, soy mujer, esto es algo muy especial, pero personalmente no me la creo. Con los Latin Grammy hasta que no estaba en un avión para ir a Las Vegas no me di cuenta de que de verdad estaba nominada”, confesó Aguilar ayer, en exclusiva.La hija menor de Pepe Aguilar comparte la nominación con figuras como Luis Miguel y Aída Cuevas, gente a la que admira mucho.“Siento mucho honor, creo que todavía no merezco estar nominada con esos artistas, yo aprendí a cantar con ellos con su música junto con la de mi padre y mis abuelos.“Es algo bien raro que te junten con esos artistas, es mi primer disco oficial y se me hace muy padre que tenga tan buena reacción de la Academia (de Grabación)”, afirmó.La cantante tiene 15 años. Tenía 14 cuando obtuvo su nominación para los Latin Grammy, lo cual la convierte en la mujer más joven en ser postulada para ambas premiaciones.El rapero estadounidense Kendrick Lamar lidera con ocho nominaciones las candidaturas para la 61 edición de los Grammy que se entregarán el 10 de febrero de 2019.Otro contendiente destacado es el rapero canadiense Drake gracias a sus siete menciones, anunció la Academia de la Grabación.