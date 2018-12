Aún es 'persona señalada' en EU

Monterrey— Ya pasó un año y cuatro meses desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez por presunto lavado de dinero del narco, pero el intérprete de norteño banda aún se siente señalado.Pese a que su situación legal en México se resolvió a su favor, Julión declaró sentirse así luego de que en la Unión Americana aún sigue el proceso, por lo que no puede cruzar a territorio estadounidense.“¿Que cómo me puedo declarar, oiga? Como una persona señalada, para no decir inocente, verdad”, dijo sonriendo a pregunta directa de cómo se siente en este caso.“Somos personas señaladas y vamos a poner todo de nuestra parte para poder llegar aclarar la situación por la cual se nos está señalando o requiriendo”, agregó en tono más serio.Más allá del problema que enfrenta, Julión tiene muchos motivos para sentirse agradecido, y el principal es “el regalote” que le dio la vida con en el nacimiento de su hija María Isabel.“Se nos da la oportunidad, nos dimos la oportunidad de ser padres. Es algo que había esperado mucho tiempo. Yo decía: ‘A su tiempo, en su momento’. Se dan las cosas en estas fechas y todo es por algo, yo digo. Te mandan una prueba y te dan un regalo”.“Para mí fue un regalote que me da fuerza. Son satisfacciones muy bonitas, y aquellos que son papás me podrán entender en que es una experiencia única y superior a cualquier otra cosa que esté en el camino”.En agosto pasado se informó que las cuentas bancarias de Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julión Álvarez, fueron liberadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México en el caso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.Pero el artista aún no puede cantar victoria, pues la investigación sigue en Estados Unidos.“Gracias a Dios realizamos el procedimiento en México, tuvimos una resolución favorable para Julión Álvarez y su Norteño Banda y Julio César y sus empresas”.Por lo tanto, el cantante de norteño banda aún no puede ingresar a territorio estadounidense.“No, oiga, todavía no (puede entrar a EU), incluso lo comenté en una rueda de prensa cuando se empezó a soltar el rumor de que ya estábamos libres”.“Desgraciadamente, no podía cantar victoria ni era la intención tampoco de poder hacer una rueda de prensa en la que pudiera decirles: ‘Sí, estoy libre’”, explicó.Aunque sigue siendo una “persona señalada” en la Unión Americana, aseguró que buscará esclarecer cualquier duda.