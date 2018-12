Producirá Ryan Reynolds cinta de horror

Los Ángeles.- El actor estadounidense Ryan Reynolds producirá junto a la Twentieth Century Fox y New Regency, un filme basado en la historia “The Patient Who Nearly Drove Me Out of Medicine (El paciente que casi me saca de Medicina)”, popular historia de horror publicada en el sitio Reddit.Como informó el sitio especializado Variety, varios estudios habían competido por los derechos de la historia corta escrita por Jasper DeWitt y publicada en la página ‘No Sleep’ dentro de Reddit.Por ahora Reynolds sólo está como productor y no hay ni reparto o director contratados.La historia narra los horrores por los que un joven doctor pasa para intentar resolver un misterio y curar a su más complicado paciente.