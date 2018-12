El Grinch viene a robarse la Navidad

Cargando

Ciudad de México– ¡Escondan sus regalos, el árbol navideño y las decoraciones!,el Grinch llega a México en la nueva adaptación animada de los estudios Imagination ‘Dr. Seuss' The Grinch’.El personaje creado por el escritor Dr. Seuss estrena su tercera encarnación la cual llega 18 años después de la versión live action estelarizada por el actor Jim Carrey ‘How the Grinch Stole Christmas’ y cincuenta y dos años después del especial de televisión ‘How the Grinch Stole Christmas!’.El filme estrenadohace dos semanas en Estados Unidos donde ya recuperó su costo de producción, llega al públic latino.En laversión original en inglés, Benedict Cumberbatch hace la voz del ‘odioso’ personaje principal y para el mercado latino el papel reca en Eugenio Derbez.Con este papel el mexicano se consolida como uno de los mejores actores de doblaje, después de su participación como el burro en ‘Shrek’.Para derbez, dar voz al Grinch fue una cosa totalmente seria, “muchos amigos ven mi trabajo terminado, cuando van al estreno de la película y me dicen qué fácil, así eres tú todos los días, pero no es así, detrás hay muchas horas de planeación, de conocimiento y experimentación porque lo que se escucha en pantalla muy rara vez sale a la primera”, señaló en entrevista con la OEM.“Este trabajo en especial, podría decirte que es el más difícil que he hecho y todo por una simple razón, no me dejaron ser yo, o sea, no hay nada de Derbez en el doblaje, mi trabajo aquí fue hacer la voz del Grinch, pero me conocen, era imposible aguantarme las ganas de improvisar con un tono de voz distinto o hacer una broma en alguna de las escenas, contenerme a hacer lo que más me caracteriza fue lo más difícil”.El mexicano explicó que los estudios Universal le pidieron específicamente un trabajo en el que no se plasmara su sello, pues no hay bromas ni tonos que delaten que la voz le pertenece, “ahora sí muchos sabrán que fui yo hasta que vean los créditos”, dijo.Eugenio ya había hecho el doblaje para este personaje, fue en el 2000 cuando Jim Carey lo caracterizó con gran éxito en la versión humana de esta criatura.“Repetí muchas escenas porque hacer un doblaje serio podría decirte que casi no es lo mío, para mí es inevitable que no haga un chiste o le imprima una de mis famosas frases a la película, pero de verdad, en ésta no me dejaron”.Derbez aseguró que el doblaje tan neutral que le imprimió a este personaje lo enseñó a controlar sus emociones y respetar las condiciones con las que se hace comedia en Estados Unidos, razón por las cuales acude a clases y talleres de vocalización para reducir su acento, canto, actualización y vocalización.“Sí, tuve qué cambiar mi tono de voz, estoy en clases para ello, porque en Estados Unidos ‘La Familia P. Luche’ es mi peor carta de presentación”, reveló.“Es una renovación en mi carrera, me estoy reinventando con todo esto, me siento como un jovencito en busca de nuevas oportunidades, es bueno para mí y también será bueno para México, pues estoy preparando proyectos para el mercado mexicano, el próximo año verán la cinta El complot mongol que se estrenará con muchos rostros conocidos de México, además de Dora la Exploradora”, finalizó.