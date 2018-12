Bloquea Pete a Ariana en redes

Ciudad de México— Pete Davidson cortó contacto con Ariana Grande al bloquearla en sus redes sociales después de que ella le mandara un mensaje, reportó People."Él la bloqueó pero antes le dijo: 'Deja de buscarme. No eres buena para mi salud. No puedo tener esto en mi vida'", contó una fuente anónima.La cantante confirmó que su ex prometido le impidió contactarlo a través de sus cuentas, y retuiteó un chat privado que realizó con una fan en el que habló de la situación."Nunca he alentado nada más que el perdón. Me preocupo profundamente por Pete y su salud, y nunca alentaría ningún tipo de maltrato", le escribió Grande a su seguidora.Varias personas han molestado y acosado a Davidson por padecer trastorno límite de personalidad (BPD, por sus siglas en inglés), y habló al respecto este lunes en una publicación de Instagram."Hace 9 meses que la gente me intimida y publica en línea. He hablado de BPD y de ser suicida públicamente sólo con la esperanza de llevar conciencia y que ayude a niños como yo que no quieren estar en esta tierra", escribió el comediante."Sólo quiero que ustedes sepan. No importa lo difícil que sea internet o que alguien intente hacer que me suicide. No lo haré. Estoy tan molesto que tuve que decir esto".Grande hizo una demostración de su apoyo en sus historias de Instagram al comentar sobre la publicación del famoso."Me preocupo profundamente por Pete y su salud. Por favor, sean más amables con los demás", escribió.