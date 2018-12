Exorcista a la mexicana

Ciudad de México— En ‘Diablero’, la nueva serie mexicana de Netflix, Christopher von Uckermann se enfrentará a demonios de una manera jamás vista en la pantalla.“Interpreto a Ramiro Ventura. No es el típico sacerdote que sabe hacer los exorcismos, sino que el diablero que es Horacio García Rojas, lo introduce en este universo de exorcismos. Cambia mucho en la historia.“Ves a personajes los atrapando demonios en botellas de refresco. Es puro folclor, los demonios en la Ciudad de México”, dijo el actor en entrevista.Mezcla de fantasía y un terror que Uckermann califica como folk, Diablero es la adaptación de la novela “El Diablo me Obligó”, del narrador mexicano F. G. Haghenbeck.La obra, donde en opinión de Haghenbeck hay un poco de Quentin Tarantino, Robert Rodriguez y hasta ‘El Exorcista’, sigue a Elvis Infante (García Rojas) un diablero, cazador de seres sobrenaturales.Producida por Pedro Uriol y dirigida por José Manuel Cravioto, Diablero fue rodada en locaciones de Tepito y el Centro Histórico.Estrenará el 21 de diciembre en la plataforma, tendrá 8 episodios y un final abierto a una segunda temporada, toda vez que Haghenbeck publicará una secuela.“Fue un largo proceso para escoger a los actores. Conmigo fue de última llamada: oye, queremos verte. Tuve la oportunidad de trabajar en las pruebas con Horacio García Rojas y de ahí, somos la mancuerna.“Estoy contento. Es un gran proyecto, se está arriesgando en cuestión historia, una gran novela de F.G. Haghenbeck. Café Tacvba hace la música. Es muy interesante”, adelantó el ex RBD, quien ya había hecho series de fantasía con Kdabra.Tan importante como los personajes de carne y hueso será un vehículo, un Ford clásico de los 70, en el que se transportan en sus aventuras.“Se llama ‘El Perro’, es parte de la historia. A la gente le encanta los coches y este es como el coche de Los Cazafantasmas, pero a la mexicana”.Von Uckermann actualmente negocia sumarse a la adaptación fílmica de la novela detectivesca ‘Los Minutos Negros’, de Martín Solares, que será protagonizada por Diego Luna y Demian Bichir.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.