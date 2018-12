Miss México es mujer de convicciones

Ciudad de México.- Se acerca el certamen Miss Mundo y la representante de México no ha dejado de involucrarse en las causas sociales que a ella le han marcado su vida.Miss Mundo no sólo se enfoca en la belleza física de las participantes, también revisan y consideran la manera en la que las mujeres se involucran en su entorno.El deseo de ayudar a los demás surgió cuando tuvo contacto con un grupo de migrantes. Ella asegura que su vida cambió en este momento.Vanessa Ponce de León, representante mexicana nacida en Guanajuato, graduada en Comercio Internacional, es una mujer que siempre se ha interesado en ayudar a los que necesitan. Ha trabajado en más de 18 organizaciones y fundaciones sin fines de lucro y ha apoyado distintas causas como el desarrollo sustentable, a niños con capacidades especiales, a mujeres e indígenas.No fue hasta que terminó su carrera cuando participó en el reality show ¨Mexico’s Next Top Model¨, programa en el que ganó y que le dio la oportunidad de formar parte de pasarelas y marcas internacionales.Miss Mundo se celebrará el próximo sábado 8 de diciembre en Sanya, China.

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Nov 17, 2018 at 8:02pm PST

A post shared by Vanessa Ponce de Leon (@vanessaponcedeleon) on Dec 2, 2018 at 6:25pm PST

