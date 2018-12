Se une Gal Gadot a protesta de mujeres

היום אני עומדת עם אחיותי בישראל שמוחות נגד אלימות נשים. המחאה היא בבית שלי, ישראל, אבל התופעה הנוראית הזו קיימת בכל מקום ללא קשר לגזע, דת, רקע או גיל. אני קוראת לכולם לקחת עמדה לעזור ולמגר את התופעה המקוללת הזו. לא עוד! אין מקום לסבלנות או להכלה. זה מוכרח להפסיק!!! בואו נעמוד כולנו מאוחדים ונצעק לעתיד טוב יותר. בטוח יותר. ולכן שם בחוץ שנמצאות במצב של איום ואלימות בבקשה פנו לעזרה או למקלט. אתן חשובות.חייכן חשובים!!כל כך! Today I stand in solidarity with my sisters in Israel who are protesting domestic violence against women. The protest today is in Israel, BUT the struggle is global. Domestic violence doesn’t discriminate against gender, race, religion, background, or age. I call on all people to take a stand against the violence. Enough is enough. No more. It HAS to stop. Let's stand together, men and women, united for a better future. And for you out there, who is suffering, please seek help or refuge, and know that I am here standing for you.





Dec 4, 2018 at 4:26am PST